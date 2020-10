Les Visétois sont hélas passés au travers de leur objectif au terme d'une rencontre nettement plus animée dans sa seconde partie.

Menés par deux fois au score, les hommes de José Riga ne parvenaient qu'à égaliser sur un des deux penaltys obtenus, justifiés et provoqués par Legear. Mputu bottait le premier en force sur la transversale. Bonemme, lui, était plus adroit malgré le cuir touché par le gardien tirlemontois. Surpris quasiment sur la remise en jeu, Visé n'avait plus suffisamment du quart d'heure restant pour sauver l'essentiel.



Une semaine après l'élimination en Coupe contre Dessel, l'URSLV subit une seconde défaite de rang à domicile.





Technique





Visé : Thomé ; Bonemme, Schmisser, Schillings; Manfredi, Keita (75e Nakhid), El Harrak, Rosy, Thuys (46e Brrou); Panepinto (58e Legear), Mputu.

Tirlemont: Hannes; Farin, Vos, Meeus; Spaenhoven, Swerten, Kempeneers (72e Claes), Bogaerts, Singh; Laureys (90e+3 Van Vaerenbergh), Yagan (83e Ventôse).

Arbitre: M. Chaspierre.

Avertissements : Meeus, Farin, El Harrak, Swerten, Bonemme, Rosy, Bogaerts.

Les buts : 61e Laureys (0-1), 74e Bonemme sur pen. (1-1), 76e Swerten (1-2).

Dans des conditions incertaines, où chaque point mis en jeu vaut son pesant d'or, Visé comptait donc bien prendre la mesure du promu brabançon porté par son premier succès du week-end précédent.