Le noyau de l'URSL Visé commence à prendre sacrément forme en vue de la saison prochaine, même si quelques renforts sont encore attendus. Un jour après avoir annoncé le retour d'Alessio Cascio en provenance de Seraing , les Mosans signalent la prolongation d'Axel Bonemme et d'Arthur Cremer.Le défenseur de 28 ans passé notamment par le Standard de Liège, Saint-Trond, Tubize et Seraing restera donc au minimum une saison de plus dans la Cité de l'Oie, où il est depuis 2019. Pour le gardien arrivé du RFC Liège l'été dernier avant de se blesser, c'est un contrat professionnel de deux saisons, plus une en option, qu'il a signé. Il formera donc un duo de derniers remparts avec Benjamin Thomé, qui avait déjà donné son accord il y a quelques semaines.Par ailleurs, plusieurs dossiers sont à l'étude pour transférer les joueurs nécessaires avec l'objectif de jouer un rôle important dans la série.