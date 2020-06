Le personnage historique du club sera remplacé.

© Moisse

Nebojša Malbaša a porté les couleurs du RFC Liège de 1987 à 1991. Une fois sa carrière terminée, il y est revenu comme entraîneur adjoint en plusieurs étapes. Mais cette fois, c'est plus que probablement la fin d'un chapitre. Le charismatique Serbe ne continuera pas en tant qu'adjoint la saison prochaine. Des problèmes de santé l'avaient déjà tenu écarté des terrains depuis la mi-saison, même s'il venait souvent assister aux rencontres.C'est Robert Coutereels qui avait assuré l'intérim au poste de T2, mettant ainsi ses fonctions de scout entre parenthèses. La saison prochaine, il retournera visionner les autres équipes et un nouveau T2 a déjà donné son accord. Selon nos informations, il s'agit de Sébastien Huyghe (à gauche sur la photo ci-dessous). Un homme que le T1 Drazen Brncic connait bien puisqu'ils ont collaboré au RWDM.Sébastien Huyghe est très expérimenté tant en terme de coaching que de préparation physique. Il a déjà collaboré avec des coachs comme Mazzu, Demol, Ost ou encore Demets.Neba Malbaša devrait cependant s'occuper spécifiquement des attaquants et des U17. Quant à Pierre Drouguet, le coach des gardiens, il reste bien en place.