Le RFC Liège est malheureusement rentré bredouille de Maasmechelen. Plus largement, le matricule 4 perdu cinq de ses sept déplacements au second tour ! C’était évidemment le scénario à éviter pour garder la main dans cette course folle vers les playoffs, sachant que l’affaire Dender n’est pas clôturée.

Les Sang et Marine n’ont pas su reproduire une prestation de qualité comme ce fut le cas à Tirlemont le week-end précédent, abandonnant trois points précieux à la concurrence. (...)