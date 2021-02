Banderole et fumigènes: les supporters du RFC Liège mettent l'ambiance à l'entraînement avant la venue d'Anderlecht Liège Matthias Sintzen Ils sont venus au stade de Rocourt ce mardi lors de la séance avant le match contre Anderlecht prévu ce mercredi en Coupe de Belgique © RFC Liège News

Mercredi à 21h15, les Sang et Marine disputeront leur match de l'année face au Sporting Anderlecht. Une rencontre que les supporters attendent avec impatience, même s'ils devront se contenter de la regarder depuis leur salon.



Ce mardi après-midi avait sonné l'heure des derniers réglages pour Drazen Brncic et son staff. Après une partie de théorie dans le vestiaire, les joueurs se sont rendus sur le terrain. Quelques supporters ont fait leur apparition afin de les encourager et montrer à nouveau tout leur soutien. Ils n'ont pas pu entrer dans l'enceinte mais sont restés aux grilles à l'entrée.



Ils avaient sortis les fumigènes aux couleurs du club et déployé une banderole "Ni**** les Mauves". De quoi mettre l'ambiance à un peu plus de 24 heures du coup d'envoi.