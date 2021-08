Nick Efekia passe du RFC Liège à Hamoir Liège Matthias Sintzen L'attaquant de 22 ans descend d'un échelon. © MaMick Photography

Le contrat de Nick Efekia au RFC Liège n'a pas été renouvelé. Après une saison compliquée passée à Rocourt, l'attaquant de 22 ans était donc à la recherche d'un nouveau défi. Pendant ce temps, le RRC Hamoir était à la recherche d'un bon élément offensif. C'est ainsi que les deux se sont rencontrés.



Les Rats ont annoncé ce mardi la signature d'Efekia qui était en test depuis plusieurs. Formé en partie à Charleroi et à St-Trond, il est ensuite passé par Dessel et Hasselt, avant de poser ses bagages à Rocourt en 2020.



Il s'agit incontestablement d'un véritable renfort pour les Bleu et Noir à quelques jours de leur premier match de Coupe de Belgique à Jodoigne.