Et si Hamoir s’inscrivait comme une belle rampe de lancement pour le jeune Nicolas Alessi, 20 ans seulement et déjà de retour d’une expérience à l’étranger en Italie ? Rencontre.

Nicolas, parlez-nous un peu de votre formation.

“Habitant Ivoz-Ramet, j’avais de nombreux potes à Seraing, où j’ai donc été formé. Notamment par Stéphane Krings et Francis Goffard. J’y ai lié amitié avec Robin Struzik (Stockay), William Impagnatiello (Hamoir) et Charles Laruelle (Waremme). Parmi le groupe pro actuel des Rouge&Noir, le seul avec qui je me suis entraîné est Sami Lahssaini.”

Pourquoi être passé des Rouge&Noir aux Rouge&Bleu ?

“À l’IPES Jemeppe, j’avais Gaëtan Englebert comme formateur en section foot-études. Je devais commencer la préparation avec l’équipe première mais un article basé sur des propos de mon ancien agent n’a pas plu au club. J’ai donc rejoint l’équipe réserve de Fabrice Cristallini, très proche des joueurs et capable de créer un solide esprit de groupe.”

Vous y avez été sacré champion.

(...)