Depuis son arrivée à Verlaine, à l’été 2020, Nicolas Cubedo n’a pas encore eu l’occasion de se mettre en évidence. "Entre Le Covid et ma déchirure au quadriceps, c’était seulement ma 3e titularisation ce week-end", signalait l’habitant de Wandre, qui a dû se contenter de deux montées au jeu et une présence sur le banc en tout début de championnat. "Mais après la 3e journée, à la fin d’un entraînement, je me suis déchiré le quadriceps sur 3 cm. Après six semaines de kiné, j’ai repris les entraînements mais pas pour bien longtemps." L’étudiant en éducation physique allait en effet ressentir une nouvelle gêne. La deuxième échographie passée par Nicolas ne laissait d’ailleurs pas place au doute. "On est passé à 5 cm de déchirure, avec une autre un peu plus haut dans la cuisse. J’ai donc été écarté deux mois supplémentaires. Le temps devenait vraiment long… Je ne pouvais plus faire le moindre sport, ce qui était assez embêtant avec mes études."