C’était devenu un secret de polichinelle : Nicolas Pire délaisserait Solières pour rejoindre l’actuel leader de la D3 amateurs. C’est désormais officiel.

Nicolas, expliquez-nous votre choix ?

"D’une part, j’avais besoin d’un nouveau challenge. D’autre part, la distance a aussi été un élément prépondérant. De Remicourt, je n’aurai plus qu’un quart d’heure de route et plus 35-40 minutes. C’est essentiel pour ma vie de famille."

On vous annonçait en Hesba