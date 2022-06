En pleine forme et en pleine… préparation pour le marathon de Gold Coast (Australie, 3 juillet), Amaury Paquet - récent vainqueur des 20 km de Bruxelles - ne sera pas sur la ligne de départ dimanche. En l’absence du Charneutois, la lutte pour la victoire s’annonce plus ouverte. Le vainqueur sortant (en 2019), Michael Brandebourg n’est pas annoncé. Le quintuple vainqueur Florent Caelen non plus. Le Tournaisien Thaddée Adam (4e aux 20 km de Bruxelles) et le Liégeois Dorian Fintolini (9e), pressentis, ne devraient pas être de la partie.