On joue depuis 10 minutes et Pepinster a déjà marqué 31 points dans le derby à Ninane. Les Calidifontains n’en mènent pas large. “À ce moment-là, soit je les tue, soit je procède à un ajustement défensif parce qu’on a tout de même marqué 20 points”, dit Yvan Fassotte.

Et ça marche ! Une minute plus tard, c’est un Ninane transformé qui remonte sur le terrain. L’âme du jeu change fondamentalement. “Nous avons été beaucoup plus (...)