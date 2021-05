Le grand numéro réalisé dans les cols alpestres par le Hannutois Cian Uijtdebroeks a marqué les esprits, samedi, et attiré toutes les attentions. Mais derrière le futur pro de Bora-Hansgrohe, plusieurs Wallons ont bien roulé sur cette Classique des Alpes. Dont le Liégeois Noah Detalle. Pour sa 2e année chez les juniors, l’ancien vainqueur de Gand-Wevelgem des cadets et du DH Challenge Ekoï des 15 et 16 ans s’est hissé à la 10e place de la classique internationale française.

"Je suis content, je m’en suis bien sorti", raconte cet affilié au VC Ardennes, qui était engagé dans l’Hexagone au sein d’une sélection de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles. "Je me savais en bonne forme, j’espérais donc un Top 20, vu le profil de cette épreuve. Je suis donc largement satisfait avec cette 10e place. Je m’étais bien placé avant le premier col. Quand Cian Uijtdebroeks a attaqué, je me pris une cassure. Mais j’ai su revenir ensuite sur le premier peloton. On a fait la course derrière Cian sans jamais le revoir…"

Au fil des kilomètres et des cols à grimper, son peloton s’est de plus en plus réduit. "À la fin, nous n’étions plus que six dans un groupe qui est arrivé pour la sixième place", précise encore Noah Detalle. "Je me suis vraiment rassuré sur mon niveau sur cette épreuve. Et aussi un peu surpris dans les cols, au sein d’un peloton du top niveau de notre catégorie. On m’a toujours catalogué comme sprinter, mais je pense que je suis plutôt un puncheur."

Il a hâte d’enchaîner d’autres courses pour continuer sur cette lancée. "Malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite", termine le Liégeois. "Je suis en rhéto et je vais préparer mes examens. Ensuite, j’espère que les courses en Belgique pourront avoir lieu."

Le prometteur jeune coureur est aussi très satisfait des stages de préparation effectués avec la sélection des juniors d’AG2R-Citröen, dont il fait partie, comme le Namurois Maxence Place, qui a terminé juste devant lui, samedi. "C’est une super expérience", précise-t-il. "Cela s’est vu samedi. Nous étions deux dans le Top 10 de cette classique internationale et quatre dans le Top 20."