AG2R-La Mondiale. Un nom qui résonne dans le monde du vélo. Celui de l’équipe World Tour de Romain Bardet, d’Oliver Naesen ou de Benoit Cosnefroy, et de Greg Van Avermaet à partir de la saison prochaine. Mais elle a aussi une structure espoirs. Et juniors, avec Van Rysel-AG2R La Mondiale. Elle vient de prendre dans son noyau de 17 et de 18 ans deux jeunes coureurs wallons. Avec le Namurois Maxence Place. Et avec le Liégeois Noah Detalle. "Je vais en fait rester dans mon club du VC Ardennes", commente le vainqueur du DH Challenge Ekoï des cadets, en 2019. "Mais j’intègre aussi cette structure, avec laquelle j’irai faire des courses internationales."