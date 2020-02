Le rapide junior liégeois a remporté un meeting international au Portugal.

Le Vélo Club Ardennes a dévoilé ce week-end ses effectifs pour la nouvelle saison. L’imposante équipe de jeunes sera toujours présente dans les pelotons en 2020. Avec toujours de solides éléments. À commencer par Noah Detalle.

Qui a une nouvelle fois fait l’actualité ces dernières semaines. Avec sa sélection en équipe nationale de piste pour deux meetings internationaux. Un à Appeldoorn, aux Pays-Bas. Et un au Portugal, à Anadia, où il a remporté l’omnium, l’épreuve combinée et la course aux points, tout en finissant troisième du scratch !

"Je vais être honnête : ce meeting a