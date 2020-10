Le cyclisme des pros est en pleine mutation. Avec la percée de jeunes talents, avec la jeunesse qui a pris le pouvoir sur les grandes épreuves. Avec notamment l’éclosion des Remco Evenepoel, Marc Hirschi, Tadej Pogacar, Egan Bernal et bien d’autres. Les équipes pros misent donc de plus en plus sur les jeunes et veillent, aussi, à miser sur un travail de formation dans les catégories inférieures.

C’est le cas d’AG2R-La Mondiale. L’équipe française du World Tour, celle de Romain Bardet, Oliver Naesen, Benoît Cosnefroy ou, à partir de l’an prochain, du champion olympique Greg Van Avermaet, a par exemple une solide structure chez les espoirs. Mais aussi chez les juniors, avec le projet Van Rysel-AG2R La Mondiale. L’an prochain, celui-ci comptera seize jeunes européens. Dix Français, trois Anglais, un Espagnol et deux Belges. Deux Wallons, pour être précis, avec le Namurois Maxence Place et le Liégeois Noah Detalle.

“Je suis très heureux de rejoindre cette structure”, commente ce dernier. “C’est une belle opportunité. Cette structure va m’apporter du bonus dans ma formation pour ma seconde année chez les juniors, en 2021. C’est un projet un peu particulier, car je vais rester affilié à mon club actuel, le VC Ardennes. Mais Van Rysel-AG2R La Mondiale nous prendra en charge pour aller faire des courses UCI pendant la saison. Je me réjouis de participer à des grandes courses, au sein d’un effectif solide. C’est très motivant d’être dans cette structure qui a ensuite une bonne équipe espoirs et une formation au plus haut niveau du vélo, chez les pros, à l’échelon World Tour.”

Il espère donc vivre une saison complète l’an prochain. Pas comme cette année, avec le coronavirus. “Je n’ai pas beaucoup couru en 2020 et je n’ai pas toujours été en réussite, avec par exemple des chutes”, ajoute Noah Detalle, qui avait impressionné en 2019, pour sa seconde année chez les cadets, avec le titre de champion de Belgique du chrono, son succès à Gand-Wevelgem ou encore sa victoire au DH Challenge Ekoï. “Il me reste la perspective du Championnat de Belgique du contre-la-montre, dans une semaine. Où, comme je suis première année, j’espère un top 10.”