Noah Fastres chez Bingoal-WB Development: "Je découvre une structure très pro" Liège Julien Gillebert © D.R.

Le jeune coureur de Pousset a rejoint les rangs de Bingoal-WB Development en 2021 et prend son mal en patience en attendant le retour des compétitions



L’équipe de formation Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team avait perdu plusieurs de ses Liégeois à la fin de la saison dernière. Avec Marvin Tasset, arrivé en fin de cycle au sein de cette structure et Jeremy Frehen, qui a mis un terme à sa carrière, mais aussi avec Quentin Venner, Tom Paquot et Laurenz Rex, qui ont fait le grand saut vers l’équipe pro de Bingoal-Wallonie Bruxelles cette année.