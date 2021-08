Le 21 juillet dernier, jour de Fête nationale, Noah Servais prenait l’avion pour le Japon. La veille, le Comité Olympique belge et la fédération belge de triathlon lui avaient indiqué que sa présence sur les Jeux était requise. Jelle Geens, membre de l’équipe de relais, avait subi un test covid positif. Il était out pour l’épreuve individuelle de triathlon et fortement incertain pour les relais.

“Une fois sur place, on m’a rapidement fait savoir que Jelle était passé négatif”, soupire le Flémallois depuis Grenoble, où il s’entraîne en permanence depuis décembre 2020. “Gros ascenseur émotionnel. Je m’étais fait à l’idée de faire les Jeux. Qu’une médaille était même possible avec le relais. L’air de rien, on y réfléchit beaucoup…”

Douche froide donc.

Noah Servais est resté dix jours à Mito, camp de base de la Team Belgium. Sans voir une minute les autres triathlètes belges, déjà partis sur la capitale.

“J’ai vu un peu les basketteuses belges et les réservistes des gymnastes, explique-t-il. Sinon, j’étais souvent avec les athlètes, qui sont apparus en fin de programme sur les Jeux. J’ai pu faire quelques footings avec les demi-fondeurs comme Kimeli ou Hendrix. De manière générale, c’était intéressant de voir comment vivent d’autres sportifs professionnels. Les Tornados, les Cheetahs… Je me suis aussi aperçu que le sprinter Robin Vanderbemden vivait à 1500 mètres de chez mes parents et qu’on avait été tous les deux au même club de Seraing Athlétisme…”

Excellent moment, hyper-intéressant même, mais de là à dire qu’il se considère désormais comme un olympien, comme un athlète ayant participé aux Jeux, il y a de la marge… “Alors là, pas du tout, insiste le triathlète liégeois. Par contre, je considère que j’ai vécu une expérience qui va me permettre d’évoluer. Et si je me qualifie pour les jeux de Paris 2024, je pense que je ne serai pas dans la peau d’un néophyte tout content de participer à ses premiers Jeux…”

La suite ? Une première. Noah Servais vient d’apprendre qu’il allait pouvoir participer à deux manches des World Triathlon Series, soit les épreuves les plus cotées du tri. Edmonton le 21 août et Hambourg le 19 septembre. Juste avant les championnats d’Europe de Valence.

“Les étoiles s’alignent pour moi”, constate-t-il. “À moi maintenant de montrer les progrès que j’ai faits cette année.”