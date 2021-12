Cyclisme - Cian Uijtdebroeks, le Remco Evenepoel de demain

A 18 ans à peine, on dit de Cian Uijtdebroeks qu’il est le futur Cian Remco Evenepoel… voire une “version améliorée” de celui-ci. Il a rejoint cette année la junior Team Auto Eder et, en 2022, il passera professionnel chez Bora-Hansgrohe, où il a signé pour trois ans alors que tout le monde le voulait. Il va d’ailleurs sauter la catégorie espoirs. Une carrière qu’il combinera avec des études universitaires en psychologie. Cette année, il a notamment remporté la réputée Classique des Alpes juniors mais aussi le DH Challenge Ekoï des 17 et 18 ans.

© Belga

Sport d'endurance - Delphine Thirifays, la fana de sport on fire

Pour représenter le sport dans notre province, qui de mieux que Delphine Thirifays ? De la plus petite des courses à la plus réputée, cette jeune femme est littéralement partout, en basket ou sur la selle de son vélo. En septembre, son nom est paru dans tous les médias lorsqu’elle a été sacrée championne du monde de duathlon amateur en Suisse. Car oui, Delphine est une vraie amatrice mais fait presque tout comme une professionnelle, en s’entraînant jusqu’à pas d’heure puisqu’elle combine passion et travail. On soulignera qu’elle a terminé 2e du duathlon Xterra Belgium, première femme aux 16 kilomètres des Quatre Cimes de Herve. Elle a aussi gagné le semi de Binche, couru son premier marathon à Amsterdam, remporté l’argent au duathlon de Seyssel (Fra)… Sur le plan individuel, après Bueren en 2020, elle a roulé le Giro d’Italie en Belgique et a grimpé dix fois la Redoutable en moins de 2 heures. Un record.

© Gédéon Balthazard

Basket-ball - Julie Allemand, la “meilleure meneuse d’Europe”

Quittons notre pays pour retrouver une Liégeoise qui s’illustre dans l’Hexagone. Julie Allemand est revenue à l’ASVEL Lyon. C’est Tony Parker lui-même, le président du club, qui est allé la rechercher un an après son départ. Il la qualifie d’ailleurs de “meilleure meneuse d’Europe”. Elle a signé un contrat de quatre ans qui est, selon les dires, à six chiffres ! C’est également la Liégeoise qui a envoyé la Belgique en demi-finale du championnat d’Europe. Lors de Belgique-Russie, en quarts de finale, elle avait inscrit un panier décisif “on the buzzer”. Plus tard cette année, elle avait rassemblé plus d’un millier de fans au Country Hall pour le match face aux Panthers de Pierre Cornia, son coach à Sprimont.

© Belga

Duathlon - Arnaud Dely, le (du)athlète de bronze

À pied ou à vélo, Arnaud Dely (24 ans) est un vrai artiste. Il a signé de multiples performances en 2021 pour sa première saison chez les seniors. Le Hognoulois a décroché en duathlon (sa discipline de prédilection…) le bronze à l’Euro, en Roumanie, et au Mondial, en Espagne, deux formidables médailles lui permettant de terminer l’année dans la peau de n°1 mondial ! Mais Arnaud a également brillé sur la piste et sur la route, signant de nouveaux records personnels sur 10 km. En août, il a ainsi couru en 28.26, le troisième chrono belge de l’année, derrière… Isaac Kimeli et Bashir Abdi. En octobre, il s’est classé 10e de l’épreuve internationale “The Giants Geneva”, face aux meilleurs athlètes européens, en 28.57, avant de décrocher une nouvelle médaille de… bronze au National, à Lokeren, puis de se lancer dans les labourés de la CrossCup, preuve de son incroyable éclectisme.

© Belga

Boxe - Farouk Kourbanov, Super-Plume de poids

Farouk Kourbanov a remporté ce mois-ci la 19e victoire de sa carrière (pour 3 défaites). Sans aucun doute la plus prestigieuse puisque, à Herstal, il a battu l’Italien Nicola Henchiri pour devenir ainsi champion d’Europe des Super-Plumes. Le Verviétois de 30 ans avait déjà tenté de remporter le titre EBU une première fois en octobre 2019, à Agen, mais il s’était incliné face au Français Samir Ziani qui s’était montré supérieur. Ce titre en 2021 lui permet donc de finir l’année en beauté.

© DR

Ils sont aussi nos coups de cœur

Athlétisme > L’incontournable Nafi Thiam a été championne d’Europe de pentathlon et décroché l’Or olympique en heptathlon.

L’incontournable a été championne d’Europe de pentathlon et décroché l’Or olympique en heptathlon. Course à pied > Ruben Quérinjean a remporté le championnat de Belgique de cross court et décroché le bronze aux championnats d’Europe U23 en Ecosse.

a remporté le championnat de Belgique de cross court et décroché le bronze aux championnats d’Europe U23 en Ecosse. Volley-ball > Martin Perin est passé en D1 à Maaseik. Il a aussi été titulaire avec les Red Dragons pour son 1er Euro. Il y a 4 ans, il était encore en P1 au VBC Waremme.