Il y a un peu plus de trois mois, l’équipe des Roller Bulls apprenait qu’elle devait quitter les installations de St-Vith suite à la décision du club local de cesser ses activités. Il fallait dès lors trouver une solution pour cette équipe de handibasket qui évoluait dans le championnat allemand. Et la réaction devait être rapide, sans quoi cette véritable institution très connue dans le monde du basketball belge et étranger ne pourrait plus continuer à rouler.

Aujourd’hui, si cette équipe tient toujours sur ses roues, c’est principalement grâce à l’un de ses joueurs, David Offerman. “J’ai joué en valides à Ninane. J’ai alors décidé de contacter le président”, explique le sympathique élément de 44 ans. “Le lendemain, il m’a rappelé pour me dire que tout était presque en ordre. Il était plutôt très content de nous accueillir.” Depuis lors, les Roller Bulls ont pris leurs quartiers dans le hall de Ninane. “Nous ne voulions surtout pas déranger mais ce sympathique club nous a bien fait comprendre qu’il voulait que nous soyons une équipe comme une autre. Maintenant, il n’y a donc pas les Roller Bulls et le BC Ninane, mais bien les Roller Bulls de Ninane.”

“La pratique du sport pour tous” est le leitmotiv de nombreuses organisations mais pour pratiquer du basket en fauteuil, il faut de nombreuses conditions. “Pour avoir ces conditions, il faut des moyens. Nous avons sollicité la commune qui a promis de nous aider. La cafétéria, les vestiaires, les accès… Tout doit être revu. De nouvelles chaises roulantes doivent aussi être achetées.”

Un projet de Crowdfunding a donc été lancé. En quelques jours, plus de 17 000 € ont été récoltés. Bien trop peu au vu de tous les aménagements nécessaires. “Cela peut paraître beaucoup mais il faut savoir qu’une chaise coûte environ 7 000 €, par exemple. Cap 48 limitait le crowdfunding à 12 000 €. Il reste 33 jours. Arriver à 25 ou 30 000 € serait magnifique.”

C’est clair, les Roller Bulls ne manquent pas d’ambition sur et en dehors du terrain. Dès cette saison, ils veulent jouer la tête. Et le défi commence ce week-end face à Ostende.