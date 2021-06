En transférant Maxime Cavelier, le RFC Liège a prouvé qu’il maintenait sa confiance en la jeunesse malgré le fait qu’il a la D1B en ligne de mire. Ce jeune joueur de flanc de 18 ans évoluait à La Gantoise, où il avait un contrat professionnel qui arrivait à son terme. Il a dès lors décidé de reprendre des études en immobilier, à Liège. "J’aurais pu rejoindre un autre club de D1A ou de D1B avec un contrat professionnel, dans une équipe réserve. Mais arrive un moment où il faut franchir un cap, tenter d’obtenir du temps de jeu et acquérir de l’expérience avec une équipe adulte. Cela fait partie de la croissance. Le football et la philosophie chez les jeunes sont totalement différents. Jouer dans un noyau réserve n’est pas très intéressant, surtout en Belgique où la marge entre les U21 et les pros est beaucoup trop grande", dit le jeune adulte, déjà très mature. "Ce passage en noyau élite m’a bien aidé à grandir. À 7 ou 8 ans, il y a déjà une certaine pression sur nous. Il faut s’accrocher et être organisé pour pouvoir combiner football et études, surtout lorsque l’on est adolescent. Si l’on ne fait pas preuve d’un minimum de maturité, c’est inutile de commencer."