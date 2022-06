Voir débarquer Pierre François au poste de directeur général du RFC Liège était comme une évidence. De plus en plus présent dans les tribunes du stade de Rocourt depuis son départ de la Pro League, il était sans aucun doute l’homme idéal pour occuper ce poste ô combien important. Avec le départ de Pierre-Laurent Fassin, tout se combinait finalement à merveille pour que le club et l’homme au passé important dans le monde du ballon rond se rencontrent.