Malgré un match qui a débuté en retard, les joueuses du Standard ne se sont pas fait attendre pour donner le ton. Il fallut à peine 10 minutes à Noémie Gelders pour trouver le chemin des filets adverses. Ce but mit en confiance l’équipe de Hamide Lamara. Mais malgré plusieurs d’offensives, les Rouches manquèrent quelque peu de finition.

"On n’a pas été en difficulté sur les longs ballons, explique le coach des Liégeoises. Je trouve que parfois on a été lents dans la transmission, on n’arrivait pas à trouver de profondeur. On n’a pas trouvé le bon décalage sur le côté pour amener le ballon. D’ailleurs, on l’a bien fait une première fois en première mi-temps et c’est ce qui a amené le but."