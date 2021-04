Cette année devrait être la bonne pour la jeune nageuse de Waremme Élise Petitjean puisque les championnats d’Europe Juniors, dont elle a été privée l’année dernière en raison du Covid, devraient bien se tenir.

Après la Comen Cup, voilà une nouvelle étape dans le court parcours d’Élise Petitjean, qui ne cesse de progresser. Une qualification arrachée sur un 400 mètres quatre nages en 4 minutes 58 secondes et 22 centièmes. "C’est une fierté", lance son entraîneuse, Ann Bonvoisin. "Chaque année, nous avons des objectifs avec Élise et nous parvenons à les atteindre. L’année prochaine, celui des championnats d’Europe Juniors sera le même. Nous voulons bien entendu qu’elle continue sur la scène européenne."

Une situation particulière

La nageuse a elle aussi le sourire malgré les difficultés liées au virus. "C’était une des choses auxquelles je voulais arriver. Après, ce sera les championnats d’Europe… Je suis très contente pour l’instant, je me sens bien. Mais c’est vrai que ça n’a pas toujours été facile de garder la motivation durant la crise sanitaire", déclare Élise Petitjean. Et Ann Bonvoisin d’expliquer : "Il a fallu adapter les entraînements lorsque ce n’était pas possible d’aller dans l’eau pour garder la condition physique. Ça a été difficile avec des entraînements vidéo et énormément de kilomètres à vélo, notamment. Mais on voit que le travail a payé."

Sur cette nouvelle scène européenne, Élise Petitjean ne se fixe pas d’objectif précis au niveau temps. "Faire le mieux possible en réalisant la meilleure performance possible pour viser de belles choses", indique sa coach.