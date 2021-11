Parmi tous ceux désireux de vouloir boucler la phase classique en ordre utile, le FC Liège est plus que jamais conscient du gros bout de chemin qui lui reste à parcourir. À une dizaine de kilomètres près, les Sang et Marine sont donc revenus samedi soir dans une contrée qui ne leur avait pas vraiment souri le week-end précédent, faute d’avoir injecté suffisamment de constance dans une prestation d’ensemble non aboutie à Winkel.