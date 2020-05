Officiel: Benjamin Schmit (RFC Liège) signe au Luxembourg © Marquet Liège Matthias Sintzen

Le Matricule 4 voit un nouveau défenseur s’en aller. Arrivé chez les Sang et Marine en provenance de Virton, Benjamin Schmit était un titulaire incontournable sous les ordres de Marc Grosjean en début de saison. Une fois le coach parti, la donne a bien changé et il ne semblait pas entrer dans les plans de Drazen Brncic.



En fin de contrat, il s’est engagé ce lundi à Strassen, en D1 luxembourgeoise, pour 3 saisons. Après Sergio Teruel et Arnold Temanfo, c’est un nouveau défenseur qui quitte Rocourt, où Jordan Kerstenne est arrivé. Il faudra aussi compter sur la probable prolongation de Natanaël Frenoy mais sur le départ de Manu Massa.