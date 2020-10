Les Sang et Marine ont du mal à pouvoir entrer dans le rythme. Une fois de plus, le coronavirus aura eu raison de la rencontre prévue ce week-end. Cette fois, c'est dans les rangs liégeois qu'un cas a été détecté. Le déplacement à l'Olympic Charleroi est donc annulé.Le compteur de Liège reste bloqué à un match (0-0 à Rupel Boom) puisque la partie chez les Francs Borains avait également été remise à cause de cas positifs à Boussu. Le Matricule 4 espère pouvoir recevoir La Louvière-Centre la semaine prochaine.Au total, quatre matchs de Nationale 1 sont pour l'instant remis: Rupel Boom-Francs Borains , Patro Maasmechelen-Dender et Heist-Roulers étaient déjà déprogrammés.