Il n'ira finalement pas à Solières.

Tout était prêt pour que Demba Seck s'engage à Solières avec José Lardot. Arrivé à Huy cet hiver en provenance de Bergerac, où il avait inscrit six buts en dix rencontres, il a pu s'illustrer lors des quelques rencontres disputées avant le début de la pandémie de coronavirus.Finalement, il n'ira pas au Château Vert puisqu'il a paraphé un contrat d'un an en D2 amateurs, à Warnant. Très prometteur, il pourrait rapidement grimper les échelons s'il se montre régulier. C'est en tout cas son plus grand souhait.