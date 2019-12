Lundi, on apprenait le limogeage de Marc Grosjean à la tête du RFC Liège. Mais qui pour le remplacer? Christophe Grégoire, Dino Toppmöller, le retour d´Alex Czerniatynski, Drazen Brncic...? Les pistes sont nombreuses. Toujours est-il que le premier cité a eu des contacts avec le club mais l'hypothèse semble avoir été abandonnée assez rapidement.Par contre, il est officiel que des représentants de Drazen Brncic (lui étant en vacances) ont rencontré la direction du club. L'ancien entraîneur du RWDM est très intéressé par une venue au Football Club liégeois Et une bonne partie des supporters des Sang et Marine réclame l'arrivée de Drazen Brncic... Réponse probable avant la fin de cette année civile.