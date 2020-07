Officiel: Herstal a trouvé le successeur de Crispaldinho Chubaka Liège Matthias Sintzen Le club n'a pas tardé à remplacer l'attaquant. © Marquet

Il y a quelques jours, le FC Herstal annonçait mettre un terme à sa collaboration avec Crispaldinho Chubaka car "l'attitude du joueur n'était pas au goût de l'entraîneur et du président". Peu de temps après, l'attaquant s'engageait à Verlaine.



Mais les Armuriers n'ont pas tardé à réagir et ont directement trouvé un nouvel attaquant pour la saison prochaine. Ils ont opté pour Alassane Sermé. L'ivoirien de 25 ans peut apporter son poids à l'attaque et délivrer de nombreux assists, en plus de marquer. Il possède pas mal d'expérience avec des passages à Roulers, Liège, Sprimont, Walhain ou encore Huy la saison dernière. De plus, il connait bien la série.



Herstal a repris les entraînements samedi avec plus de 20 joueurs, dont Sermé, et semble paré pour la saison prochaine, avec un beau mélange entre jeunesse et expérience, même si le matricule 82 ne dira pas non si une dernière bonne opportunité se présente.