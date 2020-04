Officiel: Herstal obtient sa licence pour la D3 amateurs © DR Liège La rédaction

Le club évoluera toujours bien en nationale la saison prochaine.

Pour la saison prochaine, tous les clubs de D2 et D3 amateurs doivent obtenir une licence s'ils veulent continuer à évoluer à ces niveaux. Une licence plutôt basique puisque les points concernant les diplômes pour les entraîneurs et les déclarations du personnel ont été gelés pour 2020-2021.



Tous les clubs avaient reçu le feu vert, sauf Ciney et Herstal, qui étaient les deux seuls à ne pas avoir encore obtenu leur précieux sésame pour la D3 amateurs. Ils devaient se présenter devant le Comité Sportif avec un dossier complété.



Après analyse des documents, le verdict a été rendu ce jeudi. Les Armuriers sont en ordre et pourront donc, sans surprise, continuer leur route en nationale la saison prochaine.