C'est une fameuse acquisition pour le club de BeNeLeague.

Suite au départ précipité de l'entraîneur adjoint Pieter Vanloo , le HC Visé a dû partir à la recherche d'un nouveau T2. Et il a été trouvé assez rapidement puisqu'il s'agit ni plus ni moins de l'ancien international belge Thomas Cauwenberghs.Agé de 34 ans, il vient de mettre un terme à sa carrière dans le club de Sélestat, en France, après être passé par Angers, Mulhouse et Ivry. En Belgique, il avait porté les couleurs d'Ans, Villers, Flémalle, Tongres et Hasselt.International de 2006 à 2018, il possède une solide expérience qu'il pourra partager avec les nombreux jeunes talents du HC Visé. Il s'agit là de sa première expérience dans un staff mais nous avait déclaré, il y a quelque temps, qu'il ne souhaitait pas entrainer dès maintenant, bien qu'il cherchait du travail.