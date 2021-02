Officiel: la 53e édition du rallye de Hannut n'aura pas lieu cette année Liège Matthias Sintzen Le coronavirus a eu raison de la course prévue les 13 et 14 mars prochains. © DR

"La mort dans l'âme et malgré un travail de préparation mené à son terme, il apparaît aujourd'hui inévitable pour le Hesbaye Motor Club d'annoncer que l'édition 2021 du Rallye de Hannut n'aura pas lieu." C'est ainsi que les organisateurs ont annoncé l'annulation de la 53e édition du rallye.



Les inscriptions étaient prêtes à être ouvertes mais il n'en sera finalement rien. "La multitude d'incertitudes rend la finalisation de l'organisation déraisonnable", peut-on lire dans le communiqué. "Le nombre de points d'interrogation est tel que nous avons bien plus d'incertitudes que de garanties. La raison doit prendre le pas sur la passion."



Les organisateurs soulignent également que les impératifs sanitaires et des autorités étaient trop importants.