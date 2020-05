Auteur de 14 buts lors de ce dernier championnat, l'attaquant ne restera pas.

© RWDM

Yadi Bangoura est arrivé en fin de contrat chez les Sang et Marine mais, après deux saisons, il va quitter le navire. Il y a quelques semaines, il confiait que si c'était pour jouer en D1 amateurs, il resterait au RFC Liège. Mais ce ne sera pas le cas puisque son rêve d'évoluer plus haut va se réaliser.confirmait le buteur en milieu d'après-midi. Comme nous vous l'annoncions également, il a signé au RWDM, qui était à la recherche d'un solide pion offensif. Son nouveau club l'a confirmé en début de soirée. Il a signé pour deux saisons, plus une en option.Il faut dire que l'attaquant s'est bien démarqué cette saison en D1 amateurs, inscrivant 14 buts, malgré quelques rencontres loupées suite à une blessure.Fixé, le club liégeois va maintenant pouvoir engager un attaquant capable de remplacer Bangoura.