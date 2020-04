Il jouera en D3 amateurs la saison prochaine.

Le désormais ex-capitaine du Matricule 4 travaille chez Bpost et a beaucoup de mal à combiner football et vie professionnelle. Passionné par l'aviation, il souhaite pouvoir combiner son activité professionnelle, sa vie de famille et ses loisirs. La D1 amateurs devenait trop exigeante pour l'arrière de 28 ans arrivé en 2014.



Il aura connu deux montées avec les Rouge et Bleu.



Voilà un sacré renfort pour le club de Jean-Claude Bodson qui, pour sa première saison en D3 amateurs, n'a pas l'intention de faire simple figuration.



Premier départ chez les Sang et Marine: le fidèle serviteur Sergio Teruel s'en va au Stade Disonais, promu en D3 amateurs. Il rejoindra ses anciens coéquipiers Eric Vandebon, Arnaud Winandts et Julien Meunier. Son coach sera Jean-Sébastien Legros, ex-coéquipier à Liège.