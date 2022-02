Pour vivre heureux, vivons cachés. On le sait, c’est toujours dans le calme et la quiétude que les choses se passent à Hamoir. C’est dans cette optique que vient de tomber la prolongation presque naturelle de Raphaël Miceli. Le coach des Rats sera à la tête de la D2 ACFF en 2022-2023 et coachera l’équipe pour la… 10e saison de rang. Une stat à la Guy Roux qui ferait pâlir n’importe quel coach de nationale. Avec lui, c’est tout son staff composé d’André Detilloux et de Philippe Jodogne qui suit le mouvement.

Par ailleurs, 15 joueurs ont prolongé leur collaboration avec le club. Biersard, Ceylan, Cusumano, Doneux, Evrard, Guilmi, Impagnatiello, Lafalzie, Masset, Messaoudi, Rausin, Sablone, Soumahoro, Tietcheu et Yilmaz.

Voilà Hamoir lancé pour la saison prochaine.