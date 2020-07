Cette fois, c'est fait: Gaëtan Gerstmans est bien rouge et bleu. Les Sang et Marine se sont imposés en amical à Sprimont (0-1) vendredi soir. L'occasion de voir quelques tests à l'oeuvre. Gaëtan Gerstmans a joué une heure (en deux parties) et a fait bonne impression., soulignait d'ailleurs Drazen Brncic au terme de la rencontre. "dit le joueur.

Liégeois pur souche, Gaëtan Gerstmans dispose d’un très bon jeu aérien. Sa récupération de balle et son jeu long sont également à mettre du côté de ses points forts.

Après s'être entraîné durant 15 jours avec la formation liégeoise, il a paraphé son contrat. Actif à Tilleur lors des trois dernières saisons, il avait auparavant porté les couleurs de Solières et de La Calamine. Il était à la recherche d'un nouveau défi suite à la décision de son club de redescendre en P3. Agé de 28 ans, il va donc vivre sa première aventure à ce niveau. "