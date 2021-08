Officiel: Mandi Sahuke file à Stockay Liège Matthias Sintzen Il a retrouvé un port d'attache. © Thyssen

Fin de l'histoire. Mandi Sahuke a trouvé un nouveau club pour la saison prochaine. Il évoluera un échelon plus haut que lors du dernier exercice puisqu'il a signé à Stockay, en D2 ACFF. L'attaquant est parvenu à convaincre Philippe Caserini, son staff et les dirigeants.



Pour rappel, il était revenu à Sprimont, avec qui il était monté en D1 amateurs (ex-Nationale 1), la saison dernière après être parti à Westhoek. En 2021-2022, on l'attendait à nouveau sous la vareuse jaune et bleu. Malgré l'accord trouvé, les Carriers avaient décidé de ne pas conserver le puissant buteur pour, semblerait-il, des raisons financières.



A 31 ans, il devrait faire du bien à l'attaque de Stockay. "Je n’ai jamais arrêté de m’entraîner. Je suis prêt pour un nouveau défi", déclarait le buteur congolais il y a peu.