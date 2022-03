Les choses n’ont pas traîné à Stockay: ce ne sera officiel que ce soir, mais c’est Marc Grosjean, l’ex-coach professionnel, qui reprendra le club.

Un grand nom du coaching pour succéder à Philippe Caserini donc. On ne présente plus l’ex-coach du RFC Liège, d’Eupen, Virton, Union St-Gilloise et qui était encore professionnel à Seraing comme T2 il y a quelques semaines. Proche du président Dalla Costa, le Comblinois de 63 ans aura pour mission de sauver Stockay de la descente d’ici la fin de la saison.

Son engagement, pour au moins la fin de cette saison, plus la suivante, ne sera officiel que ce soir.