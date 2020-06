Le défenseur et le club ont trouvé un accord.

Nous vous l'annoncions il y a quelques semaines, c'est à présent officiel. Natanaël Frenoy est arrivé au RFCL l'hiver dernier en provenance de Maastricht et prêté par le Standard de Liège.

Cependant, il n'a pas eu la moindre seconde de jeu chez les Sang et Marine. Mais le club a décidé de le conserver.





"Je suis soulagé et je peux enfin me concentrer sur le prochain championnat maintenant que je suis fixé", dit le joueur qui s'est engagé pour un an.