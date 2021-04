Officiel: Nuno Carvalhais absents pour de longs mois au HC Visé BM Liège Matthias Sintzen Le verdict est lourd pour le solide arrière. © Luc Bollen

S'il y en a bien un qui était prêt à reprendre le championnat ce samedi 17 avril, c'est le Portugais Nuno Carvalhais. Le solide arrière était en train d'effectuer une bonne préparation et était en bonne condition. Mais c'était sans compter sur une vilaine blessure à l'entraînement il y a une dizaine de jours.



Son genou était touché et l'inquiétude était de mise chez les Visétois. Ils décidaient d'ailleurs d'annuler leur amical prévu ce week-end là.



Dimanche, Nuno Carvalhais a passé une IRM au genou dimanche et le verdict a été rendu ce mardi. On craignait le pire, ce qui s'est confirmé: le ligament croisé du genou droit est touché. La poisse après une longue blessure à la cheville la saison dernière.



Il devra passer sur le billard dans un peu plus d'une semaine, le 21 avril, à l’hôpital AZ Monica, à Anvers. Il devrait être de retour d'ici six mois.