Cela vient de tomber et c’est une bien triste nouvelle pour le foot régional: Philippe Caserini et Stockay, c’est fini. Les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord. "Je suis triste mais je dois sauver le club, dit le président stockali. On est dans une spirale négative, quelque chose est cassé. C’est dur car Phil est un ami. Mais je dois penser à Stockay, rien d’autre. Quelle galère, cette saison! "

Même son de cloche dans le chef de celui qui est désormais l’ex-coach. " Je suis triste mais c’est comme ça, il faut le faire pour éviter que ça ne s’enlise et qu’un choc psychologique se produise…", dit le coach qui va laisser un grand vide au club.

Qui pour suivre? Mystère mais une certitude: "On aura un coach pour l’entraînement de mardi ", dit le président stockali.