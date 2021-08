Officiel: Salif Sangare signe à l'URSL Visé LiègeExclusif Matthias Sintzen En test depuis quelque temps, l'attaquant a convaincu. © DR

L'URSL Visé vient de trouver un accord avec Salif Sangare et son agent Eric Depireux pour une saison, plus une en option. A l'essai, il était parti en stage avec le groupe et avait notamment marqué à la 25e minute contre Virton. Il s'agit d'un jeune attaquant de 22 ans qui découvre le football belge.



D'origine ivoirienne-malienne, il possède la nationalité italienne, où il a joué en D4. Récemment, il évoluait à Chypre, en D2.