Officiel: Seraing est en ordre de licences © Marquet Liège Matthias Sintzen

Seule incertitude: savoir dans quelle division il évoluera. Comme prévu, le RFC Seraing a obtenu ses licences pour la D1 amateurs et la D1B après un passage par la case CBAS ce lundi. La séance n'avait duré que quelques minutes puisque tout était en ordre. Confiant depuis le départ, le club a officiellement reçu la notification ce vendredi.



Reste à savoir si les Métallos joueront toujours dans le monde "amateur" la saison prochaine ou s'ils pourront évoluer chez les professionnels. Pour cela, il faudra attendre le 10 mai au plus tard, date à laquelle tous les clubs seront fixés pour leurs licences. A la mi-mai, la Pro League décidera également du format des compétitions pour le prochain championnat. Seraing a donc toujours une réelle chance d'évoluer en D1B la saison prochaine, pour autant que cette division soit conservée.



"Cette décision favorable couronne le travail réalisé par notre staff administratif pour la confection de notre dossier, ainsi que celui de nos conseils, que nous tenons ici à remercier, et démontre, si besoin est, la solidité du projet que nous menons ensemble depuis plusieurs années.



Il est également nécessaire de rappeler à quel point l'aide de la Ville de Seraing, représentée par le Bourgmestre Francis Bekaert et toute son équipe, est capitale pour poursuivre le développement de notre club.



Enfin, alors que nous attendons...sereinement les prochaines décisions relatives à l'organisation des prochaines compétitions nationales, nous tenons à féliciter l'ensemble de notre staff sportif pour les performances réalisées sur le terrain tout au long de cette saison", communique le club.