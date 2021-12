C’était dans l’air et c’est désormais (quasi) officiel: Terry Van Hove jouera bel et bien à Verlaine en janvier. Jehay, Verlaine et le joueur ont trouvé un accord. " Oui, c’est fait, à un détail près, nuance cependant Patrick Danze. Il faut encore que l’Union belge valide le dossier mais comme tout le monde est d’accord, ça va aller…" Avec une réglementation particulière: puisque le transfert se fait de provinciale vers la nationale avec un contrat semi-professionnel à la clé, il faut que le dossier soit entériné avant le 31… décembre. "On est donc pressé, mais ça va aller" promet le président verlainois.

Jehay n’a donc pas bloqué le gaillard comme le club amaytois aurait pu le faire. Et il n’a même pas réclamé de l’argent d’ailleurs. Classe. Voilà donc un premier transfert entériné pour Verlaine… Avant d’autres, sans doute…