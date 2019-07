C'était dans l'air depuis quelques jours, c'est désormais officiel: le RFC Liège vient d'engager un ancien joueur de Jupiler Pro League pour deux saisons.







Michaël Lallemand vient de parapher un contrat chez les Sang et Marine. "Je viens de recevoir le feu vert du club pour l'annoncer, dit le nouvel arrivant, heureux. Je connais plusieurs joueurs du club et c'est un retour aux sources pour moi puisque j'habite dans la région. Je connais la mentalité de Liège, jouer devant tant de monde, c'est super."



Formé au Standard de Liège, il a joué à Eupen, à Courtrai, à l'Antwerp et plus récemment à Deinze. L'offensif de 26 ans compte 137 matches de Proximus League, où il a inscrit 32 buts, et 24 matches de Jupiler Pro League. Il a également été international de U15 à U19.