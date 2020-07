Officiel : Le HC Visé BM 2 monte en D1 LFH Liège Matthias Sintzen Le tirage au sort a eu lieu ce mercredi matin à 10h30. © LFH

Il y a peu, on apprenait que le HC Villers déclarait forfait pour la saison prochaine en D1 LFH. La Ligue Francophone de Handball a décidé de remplacer le club par le biais d'un tirage au sort, organisé ce mercredi matin au siège de la Ligue, à Ans.



Pour prendre cette place, deux candidats, deuxièmes des séries promotionnaires: l'Entente du Centre et le HC Visé BM 2. C'est finalement l'équipe liégeoise, entraînée par Christian Paque, qui a été tirée au sort et qui monte donc en D1 LFH.