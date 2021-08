Septante-deux heures avant l’important match de Coupe de Belgique face à Hamme, un club qui évolue en D3 VV, Warnant a annoncé l’arrivée de deux joueurs : Jonathan Mavuba, un milieu de terrain belgo-angolais qui était au Portugal la saison dernière, et un certain Okness Dago.

Le jeune joueur de 21 ans évoluait chez les Sang et Marine il y a peu. Il pensait même y rester. "J’ai appris du jour au lendemain que l’on ne comptait plus trop sur moi en équipe première. J’étais pourtant persuadé que je ne devrais pas changer de club cet été mais je n’ai pas eu trop le choix car je voulais absolument continuer avec des adultes. Or à Liège, on me demandait d’être entre l’équipe A et les U21 de Fabrice Cristallini. Il comptait sur moi car il voulait former une bonne équipe avec moi. Mais monter pour ensuite redescendre, c’est toujours compliqué. Je ne pars pas de gaieté de cœur car j’aime vraiment bien Liège, où j’ai été formé", explique-t-il. (...)