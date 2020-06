François Bourlet, le président de l’Old Club de Liège, est heureux de la naissance de nouvelles équipes féminines.

Le hockey est un sport très en vogue. Chez les hommes, son succès n’est plus à prouver. Au Old Club de Liège, membre de la grande famille Sang et Marine, on compte 10 équipes Messieurs. Mais c’est principalement chez les dames que ce sport est en train de prendre son envol.

“Il est temps pour nous et pour le hockey féminin francophone de façon générale qu’il explose. Nous sommes en train de prendre du retard sur la Flandre”, souligne Jean-François Bourlet, le président du club liégeois.

Une nouvelle équipe féminine va être créée à Rocourt, ce qui portera le total à huit (contre dix chez les messieurs). “Il était temps de se secouer un peu. Elle sera composée de jeunes d’une vingtaine d’années.”

Il y a une semaine, une réunion a eu lieu au club-house avec, comme thème, la création de cette nouvelle équipe. “Le groupe est en formation et l’équipe devrait être inscrite prochainement à la fédération”, poursuit l’homme, heureux.

D’ailleurs cette entre-saison a vu naître deux équipes féminines à Rocourt puisqu’une troisième Ladies est aussi sortie de terre. “J’aimerais pouvoir en dire autant chez les jeunes filles car il nous en manque entre 100 et 150 pour pouvoir faire une école de jeunes sérieuse”, dit le président des 570 membres qui composent le club, qui recherche donc encore des filles entre 6 et 18 ans. “Un club comme le nôtre doit pouvoir dépasser les 750 membres, avec 10 équipes seniors chez les dames et chez les messieurs, et 25 équipes de jeunes. Il nous en manque donc une dizaine pour pouvoir assurer notre pérennité au niveau qualitatif.”

C’est au début des années 2000 que le hockey féminin a commencé à se développer, lors de la suppression de la mixité chez les jeunes puisqu’il fallait dès lors recruter plus de monde pour compléter les équipes. “Là, on a constaté le creux que nous avions avec la Flandre, où il y avait beaucoup plus de clubs.”

Une attendant de voir si ce sport prendra le bon virage au bon moment, les filles intéressées sont attendues ce samedi à 10 heures, à Rocourt, pour un premier entraînement de découverte.