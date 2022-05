Cette saison, les Bulldogs de Liège ont brillé sur la scène belge et belgo-hollandaise. Le seul club francophone de hockey sur glace au plus haut niveau est parvenu à décrocher la Coupe de Belgique ainsi que le titre de champion du Royaume. Qualifié pour la finale de la Beneleague, il a échoué de peu. Une cuvée 2021-2022 que l’on n’oubliera pas. Mais la fête est à présent terminée et il faut déjà préparer la saison prochaine, même s’il ne devrait pas y avoir de grande révolution. Rencontre avec Olivier De Vriendt, le président du club.





Monsieur De Vriendt, quel bilan tirez-vous de cette saison ?

"Je vais me contenter de dire qu’il est historique. (...)