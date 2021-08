Le dernier Olympic-RFC Liège remonte à novembre 2019. Et c’est plutôt un bon souvenir pour les Sang et Marine qui s’étaient imposés 3-4 à la Neuville. Il s’agissait de la première (et unique) victoire en déplacement sous Marc Grosjean lors de la saison 19-20. "Je ne savais pas car je ne me tracasse pas ce qui a été fait. Je regarde l’évolution depuis que j’ai repris l’équipe. Je veux qu’elle progresse en appliquant ce qui est demandé avec rigueur", dit clairement Drazen Brncic.